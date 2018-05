ESCLUSIVA TMW - Pordenone, il punto sulla panchina: da Zironelli a Tedino bis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pordenone al lavoro per il futuro. Cercasi allenatore per la prossima stagione. E spunta un’idea suggestiva: il ritorno di Bruno Tedino, esonerato poco tempo fa dal Palermo. Sarebbe un gradito rientro dopo l’ottimo lavoro degli anni scorsi. E il Pordenone oltre Zironelli (che piace anche in Serie B) lavora sotto traccia. Nel mirino, se la società non dovesse arrivare al tecnico del Mestre, ci sarebbe il ritorno di Bruno Tedino. E la settimana che verrà potrebbe risultare decisiva...