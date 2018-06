ESCLUSIVA TMW - Pro Vercelli, contatti avviati con Palermo

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Dopo una buona seconda parte di stagione con la maglia del Ravenna il centrocampista Simone Palermo è al centro di molte richieste di mercato. Dopo Gubbio e Pordenone infatti un altro club si starebbe muovendo per l'esperto mediano classe '88. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com si tratterebbe della Pro Vercelli che avrebbe avviato i primi contatti col giocatore attualmente svincolato per rinforzare il centrocampo e puntare immediatamente a tornare in Serie B.