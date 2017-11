ESCLUSIVA TMW - Ravenna, trovato l'accordo con Rossi. Domani la firma

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nella serata di oggi il Ravenna e il terzino classe '89 Giovanni Rossi hanno trovato l'accordo per il resto della stagione. Il calciatore, che si era allenato a lungo col Forlì dopo essere rimasto svincolato al termine dell'esperienza con il Santarcangelo, si era aggregato ai giallorossi nei giorni scorsi per mettersi al servizio di mister Antonioli in attesa che le parti trovassero un'intesa. In serata il vertice societario fra il direttore sportivo Matteo Sabbadini, il presidente Alessandro Brunelli e l'agente del calciatore Emanuele Benvenuti ha dato i frutti sperati da entrambe le parti con la società che ha ribadito di volere fortemente il ragazzo come rinforzo per il reparto arretrato. Rossi nella mattinata di domani firmerà il nuovo contratto e sarà ufficialmente un calciatore giallorosso.