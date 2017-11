© foto di Matteo Papini/Image Sport

La Reggiana continua a costruire uno zoccolo duro in ottica futura. Oggi è stato il turno del difensore Paolo Rozzio che si aggiunge a quelli di Bovo, Genevier, Carlini, Panizzi, Riverola e Ghiringhelli già arrivati nel recente passato. In settimana però potrebbero arrivare altri due prolungamenti come quelli dell'attaccante Alessandro Cesarini e del difensore Alessandro Spanò. Con il primo in particolare c'è la volontà di arrivare al più presto a un accordo per blindarlo e farne uno dei simboli del nuovo corso.