ESCLUSIVA TMW - Reggina, in arrivo Navas e Salandria

Fonte: Ivan Cardia

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Reggina è a un passo dal chiudere per due acquisti. Si tratta del centrocampista esterno classe '97 Gaetano Navas dell'Akragas e del mediano Francesco Salandria, classe '95, del Matera. Per il primo l'accordo è già stato trovato e si attende quindi solo l'ufficialità, mentre per il secondo si stanno stringendo i tempi, ma la trattativa è ben avviata.