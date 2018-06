ESCLUSIVA TMW - Rimini, rinnovo annuale per Simoncelli e Montanari

© foto di Angelo Palmas

Il Rimini continua a blindare alcuni dei protagonisti della vittoria della Serie D e, di conseguenza, del ritorno fra i professionisti dei biancorossi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nella giornata di oggi il club romagnolo ha trovato l'accordo con Andrea Montanari, centrocampista centrale classe '86, e Daniele Simoncelli, ala destra classe '89, per il prolungamento di un anno del contratto. I due continuerà così a difendere i colori biancorossi anche in Serie C.