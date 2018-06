ESCLUSIVA TMW - Sambendettese, vicino il giovane Rocchi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ci sono vari club di C che sono sulle tracce di Ludovico Rocchi, centrocampista classe '97 reduce da una bella stagione in D giocata da titolare con la squadra romana dell'SSF Atletico. Su tutte però sembra molto avanti la Sambenedettese che è pronta a chiudere per Rocchi.