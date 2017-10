ESCLUSIVA TMW - Santarcangelo, Angelini a rischio esonero: la situazione

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Sette sconfitte nelle prime giornate e penultimo posto in classifica per il Santarcangelo di Giuseppe Angelini. Una situazione, questa, che mette a rischio la panchina del tecnico. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW può essere decisiva per le sorti dell'allenatore la gara del prossimo fine settimana contro il Teramo. Nomi per la sua sostituzione: Giovanni Colella, Riccardo Maspero e Aldo Firicano.