ESCLUSIVA TMW - Santarcangelo, preso Broli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un nuovo rinforzo in difesa per il Santarcangelo. Preso il classe 94 Mattia Broli, contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Affare fatto, operazione condotta dall'agente Nicola Maffessoli. Broli pronto per una nuova avventura, il Santarcangelo lo aspetta...