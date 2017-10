ESCLUSIVA TMW - Sicula Leonzio, Rigoli: "A Catania abbiamo tirato solo noi"

Reduce di vittoria sul Catania al Massimino, la Sicula Leonzio vola nel Girone C di Lega Pro. A TMW ne ha parlato il tecnico Pino Rigoli: "In generale, a parte il primo tempo contro Francavilla in cui avremmo meritato qualcosa in più, siamo scesi sempre in campo giocando bene contro tutti. A Catania noi siamo stati gli unici a tirare in porta, per le occasioni avute siamo stati superiori".

Gran vittoria, si aspettava una prestazione del genere?

"Non ho mai avuto critiche da fare sulle prestazioni, ma a Catania penso sia stata superiore alle altre per quanto creato e finalizzato. Abbiamo avuto un giusto approccio, determinati nei duelli. E questo ha fatto sì che uscissimo con la vittoria".

È sceso in campo pensando al passato?

"Ho grande rispetto per la società etnea, e poi sono rimasto in contatto con Lo Monaco. Io sono un catanese di adozione ma ora ho la fortuna di lavorare con una grande società e con un presidente molto ambizioso come Leonardi".

L'obiettivo per il finale di stagione?

"Lui per natura è ambizioso, noi puntiamo a una salvezza tranquilla. Vogliamo fare sì che in tre anni la società diventi protagonista, abbiamo puntato su tanti giovani e giocatori di esperienza. È un mix che alla lunga paga per risultati e gestione societaria".