ESCLUSIVA TMW - Siracusa, in arrivo il difensore Moi

Lo scorso anno il suo nome era stato accostato più volte al Siracusa. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il difensore Davide Moi (32), nella prima parte della stagione tra le file dell'Ancona, dove ha collezionato 17 presenze, per poi passare nella finestra di gennaio alla Vibonese, dove ha raccolto 11 gettoni, è in procinto di firmare con gli aretusei. Per Moi si tratterebbe di un ritorno visto che ha già vestito la casacca del Siracusa dal 2010 al 2012. Proposto un contratto annuale. Seguiranno sviluppi.