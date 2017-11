ESCLUSIVA TMW - Trapani, Aloi e Rizzo verso il rinnovo: i dettagli

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Tempo di rinnovi in casa Trapani. Si va verso il prolungamento fino al 2020 per il centrocampista Salvatore Aloi e il difensore Alberto Rizzo. Situazioni ben avviate e vicine alla fumata bianca. Nelle prossime settimane invece verranno analizzate le situazioni di Fazio, Legittimo e Maracchi. Possibile rinnovo anche per loro. Il Trapani si muove, Rizzo e Aloi ancora in granata...