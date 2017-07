ESCLUSIVA TMW - Trapani, scambio Pacini-Farelli. E in difesa arriva Silvestri

© foto di Federico Gaetano

Trapani al lavoro, il nuovo portiere granata è Francesco Pacini. Arriva dal Novara, che prende Simone Farelli proprio dalla squadra siciliana. Il Trapani non si ferma e piazza un colpo anche in difesa: Tommaso Silvestri, ex Spal. Due rinforzi per Calori, ecco Pacini e Silvestri...