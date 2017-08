ESCLUSIVA TMW - Triestina, per l'attacco si pensa a Kolev

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Triestina avrebbe messo nel mirino l'attaccante classe '92 Aleksandar Kolev attualmente in forza al Sandecja in Polonia. Il calciatore nella passata stagione era stato accostato a lungo al Padova e vorrebbe fortemente approdare in Italia per iniziare una nuova pagina nella propria carriera.