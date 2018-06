ESCLUSIVA TMW - Vibonese, rinnovo in vista per Allegretti

Le voci dei protagonisti, le esclusive, il calciomercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Inter, assalto a Nainggolan. Strootman la prima alternativa - Leggi la news, CLICCA QUI! Milan, porta affollata. E per Donnarumma niente offerte...

TOP NEWS Ore 13 - Juve, follie per Chiesa. Higuain chiama la Premier

Italia, Baselli: "Entrato in una gara difficile. Contento per l'esordio"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Marino: "Juve, Mandzukic in bilico. Strootman via"

Juric: "Perin da Juve, Laxalt pronto per una grande"

Uefa: Roma, stop tifo per due trasferte dopo incidenti Liverpool

Mondiali: 35.000 americani in Russia

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Brescia femminile, tutto pronto per la cessione al Milan

Italia femminile, Cernoia: “Voglio il Mondiale. Ho un conto in sospeso”

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Pazzini risponde a Fusco: "Non conosce sincerità e rispetto"

Udinese, per la Primavera piace Castorina. C'è anche il Toro

Diego Allegretti (26) rinnoverà il suo contratto con la Vibonese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com , la punta in scadenza il prossimo 30 giugno firmerà un nuovo contratto con la Società calabrese. Ieri, invece, è arrivato il rinnovo del centrocampista Kenneth Obodo (33).

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy