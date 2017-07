ESCLUSIVA TMW - Vicenza-Zaccardo, è addio: il difensore ha risolto il contratto

Cristian Zaccardo e il Vicenza, è addio. Il difensore ha risolto il contratto con la società biancorossa e adesso è a tutti gli effetti svincolato. Zaccardo lascia il Vicenza, aspettando una nuova chiamata. In cerca di una nuova avventura, magari all'estero: è un profilo che piace in Svizzera al Grasshoppers e in MLS ai Cosmos. Intanto c'è l'addio al Vicenza...