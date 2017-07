ESCLUSIVA TMW - Viterbese, Camilli: "Senza squadra impossibile fare la Tim Cup"

© foto di Federico Gaetano

Sempre di poche parole il patron della Viterbese Piero Camilli, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com parla dei motivi che hanno fatto si che il club non prendesse parte alla prossima Tim Cup. Nessuna esclusione, ma semplice rinuncia:

"Purtroppo la vendita del club che doveva concretizzarsi è scivolata, gli acquirenti non hanno mantenuto le promesse fatte, quindi sono rimasto io al timone ma siamo chiaramente indietro con i tempi, dobbiamo ancora fare la squadra. Abbiamo solo sette tesserati, era anche inutile partire con la Berretti, quindi ho preferito non provarci nemmeno. Partiremo in ritiro il 29, poi vedremo".