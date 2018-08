Exploit Pordenone, ben dodici i giovani ceduti in serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I risultati in casa Pordenone non arrivano soltanto dalla prima squadra, ormai costantemente inserita fra le big del campionato di serie C, ma anche dal settore giovanile guidato da Denis Fiorin. Lo certificano le vittorie nel campionato under 17 e la finale nella categoria under 16, e sopratutto la cessione di dodici ragazzi a formazioni di massima serie, alcune delle quali maturate l'ultimo giorno di mercato.

Alessandro Lovisa, 17 anni fra quattro giorni, giocherà nella Primavera del Napoli dopo aver firmato un triennale. si tratta di un centrocampista centrale di fisico e qualità. E' figlio del presidente Mauro ed ha esordito in serie C lo scorso mese di marzo contro il Padova. Quest'anno in Coppa Italia ha giocato da titolare contro l'AlbinoLeffe e da subentrato in trasferta a Pescara.

Il Bologna ha invece ricevuto il portiere Gabriele Talon (14) che si è distinto sotto età negli under 15 nazionali. Lo accompagnano Federico Secli (16), attaccante protagonista nello scudetto vinto dalla formazione under 17, insieme al difensore centrale mancino Nemanja Ristic (15).

Anche la SPAL ha pescato nel vivaio dei ramarri: ecco in prestito il poliedrico difensore Joseph Abdalla (14) ed a titolo definitivo il centrocampista Matteo Borsoi (15), molto bravo in zona goal e nel giro delle nazionali giovanili.

Non è da meno la Fiorentina che si è assicurata il bomber Luis Marinello (15) e la prolifica ala Giacomo Zanotel, classe 2004. Entrambi avranno molto tempo per maturare nel ben attrezzato vivaio dei gigliati.

L'immancabile Atalanta ha recitato la sua parte ingaggiando l'attaccante quattordicenne Nicolò Biral. Non poteva mancare il Torino: presa temporaneamente la punta Aldo Banse, campione nazionale under 17. Ha già debuttato tra i grandi Alessandro Peressutti (18), difensore capitano della squadra Berretti ceduto al Cagliari.

Il nome che forse suscita maggiore curiosità infine è quello di Giulio Doratiotto (14), trequartista di piede sinistro che la Juventus non si è lasciata sfuggire.

Un bilancio dunque sontuoso per il Pordenone. Programmazione, investimenti decennali, tanto lavoro e competenza sono riuscite a far emergere la realtà neroverde, nonostante la presenza in regione dell'Udinese possibile calamita per via del suo rinomato scouting. Ma la linea verde serve anche a creare giocatori utili ad Attilio Tesser.

Sono già in rampa di lancio il portiere Marco Meneghetti (17), richiestissimo dalle big di serie A, l'attaccante Pier Francesco Bertoli (17), oltre ai difensori Niccolò Nardini (17) e Massimo Facchinutti (18), ed il centrocampista Marco Cotali (17). Non ci stupirebbe se alcuni di loro tra qualche tempo dovessero seguire le orme dei compagni.