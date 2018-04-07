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Serie C

Fano, Brevi: "Sudtirol da playoff, ce la giocheremo"

07.04.2018 19:23 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 480 volte
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella conferenza pre-partita il mister del Fano, Oscar Brevi, analizza il suo prossimo avversario del match di domani, il Sudtirol di Paolo Zanetti: ”Domani andremo ad affrontare una squadra che sta facendo un campionato importante e che punta dritta a condurre una fase play-off da protagonista. Noi andremo lì a giocarci le nostre chance, contro una formazione che nelle gara di andata ci creò delle difficoltà. Era una delle mie prime gare sulla panchina granata e ricordo bene che il pareggio sfumò per quel rigore fallito all'ultimo secondo”, riporta TuttoC.com.

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