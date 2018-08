Fano, Camilloni: "Attento il derby con la Vis Pesaro"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nicola Camilloni, terzino del Fano, al Corriere Adriatico ha dichiarato: "Le impressioni fino a oggi sono buone, sia in campo che fuori. Si sta creando un bel gruppo, ho un ottimo rapporto sia con i nuovi che con chi è rimasto. Non aver subìto gol nelle prime uscite precampionato è indice di una certa compattezza. Ci attende una stagione molto stimolante con un derby come quello con la Vis Pesaro che tutti sappiamo quanto sia sentito".