Il tecnico del Fano Massimo Epifani ha commentato in sala stampa la gara di Meda: "Oggi siamo addolorati per il dramma dei morti di Corinaldo. Io sono padre, so cosa possa voler dire perdere un figlio. Tra l'altro una delle ragazzine coinvolte è proprio di Fano. E' chiaro che, con questa tragedia che si abbatte nelle case di queste famiglie, la nostra vittoria debba passare in secondo piano. Noi non possiamo che stringerci ai familiari delle vittime e dedicare questa piccola gioia sportiva che non vale comunque nulla al cospetto di una vita umana. Venendo all'aspetto tecnico, abbiamo interpretato bene la partita avendola prima preparata nel migliore dei modi. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio perché questo terreno era molto difficile: se devo fare un appunto è quello di non aver chiuso la partita in alcune occasioni nel primo tempo, avremmo evitato volentieri lo stress nel finale di gara. A questo gruppo credevo anche quando i risultati non arrivavano. Ora arriviamo nelle migliori condizioni alla partita dell'anno (derby contro la Vis Pesaro, ndr): si azzera tutto e si affronta una nuova sfida, desiderosi di dare una gioia ai nostri tifosi".