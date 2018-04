Fano, Fautario: "Attenzione e cattiveria per centrare la salvezza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Simone Fautario, difensore dell’Alma Juventus Fano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoC.com: “Stiamo facendo uno sforzo fisico, ma soprattutto mentale, per cercare di fare più punti possibili ovunque e con chiunque. Quello che stiamo facendo è merito di una componente importante come l’umiltà. Il 2-0 sull’AlbinoLeffe? Grazie alla rete di Germinale il match è andato subito nella giusta direzione. Loro sono rimasti in dieci e questo sicuramente ci ha agevolato. Sapevamo che la loro era una squadra che faceva del possesso palla e dell’organizzazione la loro forza. Per questo credo che abbia fatto la differenza la nostra cattiveria agonistica e l’attenzione che abbiamo messo in campo. Tutte qualità che dovremo mettere in campo anche contro il Gubbio nel prossimo match”.