Fano, Fioretti resta ma in attacco si cerca un nuovo tassello

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Si va verso la permanenza di Giordano Fioretti al Fano, secondo quanto appreso da Tmw. L'attaccante romano, salvo novità dell'ultim'ora al momento improbabili, resterà in granata nonostante il club lo avesse messo da tempo in lista di sbarco. Tuttavia la sua riconferma non chiuderà le porte all'arrivo di un nuovo attaccante che, sfumato Pozzebon, sarà pescato tra gli svincolati. Si vedrà nei prossimi giorni.