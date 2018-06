Fano, tre nomi in lizza per il ruolo di direttore sportivo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Fano è tempo di progettare il futuro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, sarebbero almeno tre i nomi valutati dalla dirigenza marchigiana per il ruolo di direttore sportivo. In lizza, infatti, ci sono: Alessandro Merlin del Varese, Andrea Maniero del Matelica e Antonio Obbedio, quest'ultimo reduce dall'esperienza alla Lucchese.