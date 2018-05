Fedeli: "La migliore Samb vista finora. Girone B bistrattato"

Tutto facile per la Sambenedettese, che batte la Reggiana e approda al secondo turno dei playoff. Dopo la partita, come riporta tuttosamb.it, si registra l'entusiasmo del patron Franco Fedeli: "È stata forse la migliore Samb vista quest'anno e speriamo che continui così. C'è stato un grande pubblico, hanno sbagliato gli assenti. Se entriamo in campo con questo ce la possiamo giocare con tutti. Moriero è stato bravo a cambiare i ruoli, stasera non c'è un giocatore sotto la media. La palla non voleva saperne di entrare, per fortuna è arrivato il rigore che ha ci ha permesso di mettere in discesa la gara".

Sul girone B.

"Ci sono in corsa quattro squadre del girone B. Probabilmente, nonostante sia tanto bistrattato, è il girone migliore del campionato".