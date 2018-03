Feralpisalò, Bravo nome nuovo per il ruolo di ds

Fonte: TuttoC.com

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Paolo Bravo, ex direttore tecnico del Santarcangelo, potrebbe ritornare in Serie C. Dopo la pista estiva legata alla Pistoiese e quella invernale che avrebbe portato al Fano, l'ex dirigente clementino in Primavera potrebbe ripartire dalla Feralpisalò. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, i gardesani avrebbero avuto dei contatti esplorativi con Bravo che farebbe dunque parte dei papabili per il ruolo di responsabile tecnico dopo l'addio di Marroccu.