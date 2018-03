FeralpiSalò, Gibellini idea come ds per il dopo Marroccu

© foto di Federico De Luca

FeralpiSalò al lavoro per il dopo-Marroccu: con l'ormai ex ds e dg destinato al Brescia, i Leoni del Garda valutano le alternative per il futuro. Al momento sarà Pietro Strada, attuale responsabile del settore giovanile, a coprire il ruolo di direttore sportivo. Per una soluzione definitiva, però, secondo quanto riferito da tuttoc.com, il club lombardo starebbe pensando a Mauro Gibellini.