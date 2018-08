Feralpisalò, Pasini: "Noi gli unici a pagare questa situazione anomala"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini intervistato dall'edizione bresciana del Corriere della Sera ha parlato dello slittamento dell'avvio del campionato di Serie C e della querelle con la Lega B sui ripescaggi: “Noi siamo gli unici a pagare le decisioni prese dalla Serie B che si è data delle regole senza considerare le ripercussioni su tutto il sistema. - continua Pasini – Non sono felice dello slittamento che comporterà partite da recuperare e quindi maggiori turni infrasettimanali e meno tempo per recuperare fra una gara e l'altra. E poi si crea sconforto tra i giocatori, bisogna organizzare delle partite amichevoli per dare modo alla squadra di non avere cali. I disagi non sono pochi”.