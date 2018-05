Feralpisalò, Staiti: "Catania squadra blasonata, sarà una sfida stimolante"

Ai microfoni di TuttoC.com ha parlato il centrocampista della Feralpisalò Lorenzo Staiti in vista della sfida playoff contro il Catania: “Abbiamo molto rispetto per il Catania, è una squadra importante e blasonata, di estrema qualità, costruita per vincere e che si è giocata il campionato fino alla fine: sarà una sfida stimolante. Arrivate a questo punto comunque tutte le squadre hanno le loro qualità, una vale l'altra da questo punto di vista. Per questo, consci del nostro valore, guardiamo a noi, sapendo che per tenere testa al Catania dovremo tenere alto il livello delle prestazioni: finora abbiamo fatto la differenza con corsa, intensità e forza mentale non indifferente. Siamo due realtà diverse, loro hanno una passione tipica del Sud. Ma è il bello di giocare queste partite, la cornice di pubblico al "Massimino" sarà incredibile e per noi sarà un incentivo a fare meglio. Tecnicamente sarà una bella partita da vedere perché si affronteranno due squadre forti: loro sono solidi, i numeri difensivi lo dimostrano. Noi esprimiamo un calcio propositivo che porta tanti uomini in zona gol. Ci sono i presupposti per una sfida divertente".