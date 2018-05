Feralpisalò, Toscano: "Catania? Un'altra corazzata dopo l'Alessandria"

Fonte: http://www.feralpisalo.it

© foto di Federico De Luca

Giornata di riposo per i Leoni del Garda dopo l'avvincente sfida del Moccagatta di Alessandria. Nella giornata odierna la Feralpisalò ha conosciuto l'esito del sorteggio, che li porterà ad affrontare il Catania. A commentare l'accoppiamento è stato il tecnico mister Domenico Toscano.

Ecco le sue parole relativamente alla doppia sfida che avrà luogo mercoledì 30 maggio e domenica 3 giugno: " Affrontiamo un'altra corazzata che insieme all'Alessandria è sicuramente una delle squadre più forte dei tre gironi. Lo è per il suo organico, per il blasone e storia, oltre che per la qualità di organico e il grande pubblico che la segue. Sono sicuro però che da questo punto di vista anche i nostri tifosi non faranno mancare il loro calore, in misura altrettanto passionale. Abbiamo una settimana per preparare questa sfida e cercheremo di farlo come nei tre turni precedenti. Affronteremo una grande squadra, che si è giocata fino alla fine il primato col Lecce nel suo girone. Rispetto a noi avranno sicuramente il vantaggio che hanno potuto riposare e ricaricare le batterie in queste settimane".