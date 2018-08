Feralpisalò, Toscano: "Felice del rinnovo, continuiamo a crescere"

© foto di Simone Venezia

Domenico Toscano, allenatore della Feralpisalò, ai microfoni del sito ufficiale ha così commentato il prolungamento del contratto fino a giugno 2020: "Sono molto contento e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Pasini e tutta la Società perché ho la possibilità di continuare a far parte di questa splendida famiglia che è la Feralpisalò. Per me è stata una piacevole scoperta: qui ho trovato delle persone straordinarie e un contesto dove si può lavorare con serietà, ambizione e con tanta passione. Ringrazio lo staff perché ha fatto un lavoro straordinario, che è stato apprezzato e riconosciuto dalla Società. Questo ci inorgoglisce e ci dà responsabilità per fare meglio in questa nuova stagione. Nello scorso mese di febbraio abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato già a toglierci tante e belle soddisfazioni insieme. Mi auguro che questa crescita continui con lo stesso ritmo, affinché possano arrivare nuove importanti soddisfazioni. Che il nostro Presidente e la nostra gente si meritano. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Vedo i ragazzi vogliosi e desiderosi di confrontarsi in un campionato agguerrito. Ci aspetta un torneo difficile e sappiamo che ci sarà tanto da lavorare. L'umiltà, la cultura del lavoro e la passione sono caratteristiche che ci hanno contraddistinto fin qui e devono essere le prerogative che ci dovranno accompagnare per questo nuovo percorso".