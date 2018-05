FeralpiSalò, Toscano: "Qualificazione dipende dalla resistenza mentale"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Vigilia di secondo turno playoff per la Feralpisalò di Domenico Toscano, attesa domani dal match contro l'AlbinoLeffe in quel di Bergamo: "Contro l'Albinoleffe, non sarà la stessa partita di campionato. Sarà una gara comunque diversa da quella che abbiamo affrontato col Pordenone. Ci vorrà la forza della Feralpisalò di avere resistenza mentale e fisica nel secondo incontro ravvicinato dei playoff. Ci vorrà tanta intelligenza tattica per interpretare al meglio questa partita.

In cosa è diversa l'Albinoleffe? Hanno qualità diverse rispetto al Pordenone. E' una squadra più giovane, con un'interpretazione di calcio diversa. Dobbiamo essere in grado di interpretarla nella maniera giusta.

Morale? E' buono. Non vorrei però che si commettesse l'errore di diventare presuntuosi dopo la partita col Pordenone. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e dei nostri limiti, di come siamo arrivati a qualificarci ai playoff e di come abbiamo preparato la gara.

Partita di campionato? Non dobbiamo pensare a quella gara. Dobbiamo pensare solo a passare il turno. Ci giocheremo tanto, come loro. Aver superato il primo turno è stato già un traguardo storico per la Società, passare il secondo sarebbe qualcosa di ancora più bello. Mi auguro che i ragazzi siano in grado di recuperare tutte le energie fisiche e mentali per riuscire a centrare l'obiettivo.