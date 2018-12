Feralpisalò, Andrissi: "Non è un momento no. Puntiamo in alto"

Il direttore sportivo della Feralpisalò Gianluca Andrissi ha parlato ai microfoni di TuttoC.com soffermandosi anche sul mercato: “Abbiamo avuto un inizio duro, le prime tre gare non sono state positive, ma poi la squadra si è compattata e ha centrato un filotto utile che la ha portata dai bassifondi della classifica al secondo posto. Poi le ultime tre gare non ci hanno sorriso, ma non si può parlare di momento no, perché le stesse si sono giocate nel giro di una settimana. Io non mi preoccupo, come non mi esaltavo quando eravamo in alto, dico solo che il campionato è molto competitivo, dobbiamo puntare al traguardo più alto possibile. - continua Andrissi - Io credo nella programmazione, e già dal 1 settembre penso al mercato di gennaio. A dire la verità sto già pensando alla stagione prossima, la 2019-20, perché niente si può improvvisare, non si lavora per l'immediato ma per il futuro. Può poi capitare il nome o l'occasione improvvisa, che diventano quindi opportunità, ma per il resto vanno seguite linee ben definite frutto di un lavoro ben organizzato. Noi vogliamo valorizzare i giovani nostri e del nostro settore giovanile, perché quello è di estrema importanza, trovarne altri anche da fuori e mettere qualche innesto di esperienza. Queste sono le nostre linee guida".