Feralpisalò, del superattacco non c'è traccia: 0 gol in 3 gare

In estate quello della Feralpisalò era considerato un attacco super con l'arrivo di Andrea Caracciolo dalla Serie B, la permanenza di Simone Guerra - capocannoniere dalla Serie C con 21 centri l'anno passato – e Andrea Ferretti e Mattia Marchi, due che sarebbero titolari in molti club di terza serie, a completare il reparto. Le attese però finora sono state tradite tanto che la squadra è ancora a secco di vittorie e di gol dopo tre giornate. Un avvio così negativo non capitava, come sottolinea Il Giornale di Brescia, dal 2011/12.