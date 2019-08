© foto di Simone Venezia/Fotolive

Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini dalle colonne di Brescia Oggi ha parlato anche delle voci che vogliono il Palermo interessato al centravanti Andrea Caracciolo spiegando che il giocatore avrebbe rifiutato: “Mi sembra che Caracciolo abbia già detto di no alle offerte del Palermo. In passato ha avuto tante opportunità di cambiare maglia. Non credo che a 37 anni, con la famiglia a Brescia, voglia andarsene. Poi domani vengo smentito“.