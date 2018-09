Feralpisalò, per Altare lesione del legamento crociato anteriore

Disse a sorpresa Aurelio De Laurentiis, in un caldo pomeriggio di metà luglio a La Repubblica, che "Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli". Sì, proprio il Fenomeno portoghese, l'acquisto del secolo della Juventus che per tre cifre e tanti zeri al seguito lo ha strappato...

Lazio, Inzaghi e i tifosi: "In vent'anni non mi hanno mai tradito"

PSG, Rabiot vicino al Barça in estate ma ora Juve e Milan sono in corsa

Inter, i convocati per il Cagliari: out solo il croato Vrsaljko

SPAL, Kurtic operato al gomito. Non ci sarà con la Sampdoria

Roma, i convocati per il derby: Di Francesco chiama 24 giocatori

Milan, dirigenza a colloquio con la squadra. Personalizzato per Higuain

Ventura: "Torino, attacco top e rosa per puntare all'Europa"

TOP NEWS Ore 20 - Inglese e Kurtic out. Juve-Napoli, Stadium esaurito

Serie A, live dai campi - I convocati della Juve. Inglese in forte dubbio

Roma, Olsen: "Vincere il derby per il nostro rilancio"

Fiorentina, Gilberto può restare al Fluminense in Brasile

Attraverso i propri canali ufficiali la Feralpisalò comunica che, a seguito di un infortunio in allenamento, il calciatore Giorgio Altare ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il giocatore verrà valutato per la programmazione dell'intervento chirurgico.

