Feralpisalò, tifosi rinunciano al rimborso dell'abbonamento 19/20. Sarà devoluto in beneficenza

Un cuore grande così. I tifosi dei Leoni del Garda si dimostrano unici e generosi. In pieno animo "made in Brescia". Da ieri infatti, lunedì 30 novembre 2020, è scaduta la possibilità per i tifosi verdeblù di avviare le procedure per ottenere il rimborso del rateo dell'abbonamento relativo alle sei gare della S.S. 2019-20 non disputate al Turina a causa dell'emergenza Covid-19. Solo pochissimi hanno deciso di richiedere la somma spettante (i bonifici saranno evasi entro il 31/12) per un totale di quasi 170 euro. Tutti gli altri ha scelto di rinunciare alla cifra - oltre 3mila euro -, che sarà quindi devoluta in beneficenza al charity partner dei Leoni del Garda: Mami Voice.