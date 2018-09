Feralpisalò, Toscano: "La squadra ha lavorato con grande impegno"

Esordio in campionato oggi per il Feralpisalò contro il Monza. Il tecnico dei Leoni del Garda Domenico Toscano ha parlato ieri in conferenza stampa: "In questo periodo la squadra ha lavorato con grande impegno e disponibilità. E' un gruppo che ha voglia di crescere. C'è tanta competizione in tutti i ruoli e questo è un bene. Deve essere la nostra caratteristica in tutto l'anno. I ragazzi - riporta il sito ufficiale del club - hanno tenuto alta la tensione. Abbiamo tanta volta di iniziare e mi auguro che questa voglia si possa trasformare in energia positiva in squadra".