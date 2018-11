Feralpisalò, Toscano: "Spero che i miei siano arrabbiati"

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia della gara interna contro l'Alma Juventus Fano, il tecnico della Feralpisalò Domenico Toscano ha analizzato il match contro i marchigiani, auspicando una reazione dei suoi dopo gli ultimi risultati senza successi:

"La caratteristica principale di questo campionato è il susseguirsi di impegni ravvicinati. Infortuni, viaggi, il recupero mentale e fisico sono situazioni da prendere in considerazione in fase di preparazione della gara successiva. Sono particolari che fanno la differenza in Serie C.

Squadra? Io spero che si arrivi arrabbiati per non aver portato a casa la vittoria a Terni, consapevoli della prestazione che abbiamo fatto e consapevoli che se non fai la stessa prestazione col Fano rischi di non portare a casa la gara. Partite facili e ravvicinate non ce ne sono. Mi aspetto che lo stesso spirito, qualità e determinazione venga portata anche domani. C'è bisogno di tutti, perché le fatiche del turno infrasettimanale si potrebbero far sentire. Quando dico ai ragazzi che c'è bisogno di tutti è per questo motivo: ci sono impegni e stress mentali e fisici, i cambi potrebbero essere determinanti.

Fano è una squadra fastidiosa. Se la fai giocare li metti in difficoltà. Se ti adegui al ritmo come nel primo tempo col Verona gli spazi diminuiscono col tempo trovando difficoltà per far male agli avversari. Loro si vogliono tirare fuori dalla zona attuale di classifica. Se non abbiamo la stessa voglia delle partite in cui abbiamo fatto bene avremo difficoltà".