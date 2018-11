Feralpisalò, Toscano: "Sudtirol squadre equilibrata e organizzata"

© foto di Simone Venezia

Alle 14.30 il FeralpiSalò scenderà in campo contro il Sudtirol. Alla viglia del match, il tecnico dei Leoni del Garda Domenico Toscano ha parlato alla stampa: "Sarà una partita completamente diversa e bisognerà essere bravi a interpretarla. Il Sudtirol è una squadra equilibrata e organizzata. Non ha subìto gol in otto gare: è successo solo in una partita di campionato e con noi in Coppa Italia. Da anni giocano per i piani alti della classifica. Il coefficiente di difficoltà del match alto - evidenzia il sito ufficiale del club -. Lo spirito della squadra però è quello giusto, ho visto lavorare bene anche questa settimana. L'importante è mantenere questo spirito. Dal punto di vista tecnico miglioriamo di partita in partita, a inizio anno gli errori erano notevoli. Domani dovremo fare una partita gagliarda. E batterci su ogni pallone. I ragazzi hanno tante qualità. E il gruppo sta iniziando ad avere la consapevolezza del campionato e a capire come giocare in determinate situazioni: dobbiamo crescere sotto il profilo della maturità e nell'interpretazione delle fasi della gara. Caracciolo? Sono contento che sia tornato in gruppo. Si sta allenando a pieno regime con la squadra. E' una risorsa che abbiamo e che dobbiamo sfruttare al massimo".