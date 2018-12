Fermana, Destro: "Imolese alla pari con tutti gli squadroni"

Impegno in trasferta nella 17^ giornata del Girone B per la Fermana di mister Flavio Destro che domani alle 18,30 sarà impegnata allo stadio “Romeo Galli” contro l'Imolese. Ecco come il tecnico dei canarini ha presentato la sfida ai microfoni della società gialloblu:

“Quando si vince è chiaro che si recupera sempre prima e il morale è alto. È chiaro anche che c’è la volontà nonché la speranza di fare una buona gara, ma questo sarà solo il campo a dirlo”. Una buona gara, in cui il diktat resta sempre di fare necessità virtù: “Assolutamente si – risponde mister Destro – perché l’abbiamo visto a nostre spese. A volte siamo stati anche belli, brillanti senza raccogliere punti. Meglio essere pratici e portare sempre a casa qualcosa piuttosto che solo i complimenti”. La Fermana affronterà l’Imolese, una matricola che si sta facendo notare per il bel cammino: “Sicuramente. È un’ottima squadra con un altrettanto ottimo allenatore. Hanno un grande entusiasmo, una società ambiziosa alle spalle e se l’è giocata alla pari con tutti gli squadroni, anche la Ternana. Indubbiamente – continua Destro – si tratta di un organico compatto dove Lanini spicca per essere uno dei migliori attaccanti”. Dunque, motivazioni altissime, una potrebbe essere data anche dal voler sfatare il rendimento con le matricole? “Non guardo a queste cose, per me ogni partita è la più importante, ci dà sempre 3 punti e non 10. Dobbiamo cercare di fare bene e dare il massimo sempre”.