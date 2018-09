Fermana, Destro: "Torniamo a casa con un punto che ci soddisfa"

Il pareggio soddisfa il tecnico della Ternana Flavio Destro che giudica positivamente il punto con cui i gialloblu tornano dalla prima trasferta di Campionato: “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto forte e su questo campo dovevamo fare una partita di questo tipo - ha detto come riporta il sito ufficiale del club -. Torniamo a casa con un punto che ci soddisfa, ma mercoledì giochiamo di nuovo quindi dobbiamo dimenticarci in fretta di quanto abbiamo fatto e pensare a quello che dobbiamo fare”.

È un bicchiere mezzo pieno quello che vede il tecnico della Fermana, seppure già proiettato verso il prossimo impegno, al Bruno Recchioni contro la Giana Erminio, mercoledì alle 18.30, primo turno infrasettimanale della stagione. “La prestazione c’è stata, abbiamo fatto una buona prestazione quindi posso considerarla una giornata positiva. Sapevamo che dovevamo scendere in campo attenti con un atteggiamento accorto, anche perché con giocatori come quelli che ha la Feralpisalò se sbagli anche solo un centimetro ti puniscono severamente” – continua mister Destro. Come ha visto la Feralpisalò? “È una squadra forte che dispone di ottimi giocatori, penso che siamo stati bravi noi a saper chiudere gli spazi” conclude.