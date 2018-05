Fermana, il pres.Simoni: "Stagione positiva, merito del mister"

Dopo la salvezza è tempo di consuntivi. Il più importante, in casa Fermana, è quello del patron Umberto Simoni ai microfoni ufficiali del club: "Possiamo senz’altro dire che la nostra stagione è stata positiva. La società è soddisfatta di questi ultimi splendidi anni, in cui sono stati raggiunti playoff, vittoria del campionato e salvezza anticipata. Molti dei nostri giocatori non avevano mai giocato nel campionato di Serie C, eppure tutti, compresi i nuovi acquisti, alla prima stagione nel professionismo, si sono comportati egregiamente".

Su dirigenti e mister: "Un grande merito va al DG Conti e ad Andreatini per non aver sbagliato nulla in fase di allestimento della rosa e nelle operazioni di calciomercato. Tutti i ragazzi che compongono la nostra squadra sono all’altezza della categoria e degli ottimi giocatori. Questo grazie anche ad un grande mister, Destro, che insieme al suo staff è riuscito a formare e motivare un gruppo favoloso e che resterà con noi anche per il prossimo campionato. Due anni e mezzo fa, quando sono entrato in Società, abbiamo scelto il mister, il cui nome è stato fatto da me e me ne vanto. Allora eravamo più vicini ai playout che ai playoff, poi, grazie alle sue doti, il tecnico gialloblù ci ha portato ai playoff di D fregiandosi del titolo di miglior allenatore del Girone F. Stesso riconoscimento che ha avuto l’onore di ricevere l’anno dopo, riportando la Fermana nei professionisti dopo un digiuno lungo 11 anni".