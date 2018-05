Fermana, nel mirino Ilari e De Grazia del Teramo

Fonte: TuttoC.com

© foto di Vincenzo Ranalli

La Fermana prova a pescare in casa Teramo per la prossima stagione. I marchigiani, secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, sono intenzionati a prelevare dagli abruzzesi due centrocampisti: Carlo Ilari, classe '91 e Lorenzo De Grazia, classe '95. Semplice la pista che porta al primo, in scadenza di contratto con i biancorossi, nettamente più complicata la strada per il secondo, che ha ancora un anno di contratto con i teramani, con quest'ultimi che non hanno intenzione di privarsene.