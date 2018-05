Fermana, Simoni: "Stagione ricca di soddisfazioni, chiudiamola al meglio"

Umberto Simoni, presidente della Fermana, attraverso il sito ufficiale gialloblu ha dichiarato: "Questi 2 anni di presidenza sono stati ricchi di gioia e soddisfazione: il primo anno si è chiuso con la promozione in Serie C con quattro giornate di anticipo; il secondo, il primo da professionisti, è terminato alla penultima giornata ancora in lotta per i PlayOff. Per ottenere questi risultati sono stati, almeno per me, anni di impegno e sacrificio. Devo ringraziare la famiglia Vecchiola e tutti gli altri sponsors, Conti ed Andreatini e tutti coloro che hanno collaborato; mister Destro con il suo staff e tutti i nostri giocatori che non mi stancherò mai di chiamarli magnifici; i tifosi, in particolare coloro che si sono sobbarcati le lunghissime trasferte e Solo Fermana. Infine, un grazie alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. La collaborazione con il Sindaco Calcinaro e l’Assessore Scarfini è stata ottima e li ringrazio per aver creduto in questa squadra come veicolo per far conoscere ed incrementare il turismo e l’economia della magnifica città di Fermo. Con il Fano dobbiamo giocare alla grande per chiudere il campionato a testa alta. Termino formulando i miei migliori auguri e un forte abbraccio al nostro dirigente Enrico Guidi perchè ritorni presto tra di noi".