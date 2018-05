Fidelis, Papagni: "De Laurentiis ricordi che Insigne ha iniziato in C"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Niente Serie C per le squadre riserve: è questa la proposta di Aurelio De Laurentiis, che ieri fra le altre cose ha criticato anche la destinazione in terza serie per le squadre B. Troppi calci e poca qualità, dice il presidente del Napoli. A cui arriva però la risposta di Aldo Papagni, allenatore della Fidelis Andria, raggiunto da gianlucadimarzio.com: “Ci sono dei pro e dei contro in questa proposta anche se per le squadre che puntano sui giovani come ha fatto la Fidelis Andria, forse gli aspetti negativi alla lunga rischiano di superare quelli positivi. Ci saranno molti meno giovani di settori giovanili pregiati a disposizione per i club di C. Ma per le società di Serie A, sicuramente, la possibilità di far maturare in un campionato tosto come la C i propri talenti è importante. Pescare nei propri vivai, come abbiamo fatto noi quest’anno con Lorenzo Di Cosmo, sarà l’unica via percorribile o quasi. A mio avviso si dovrebbe puntare più sulla formazione degli allenatori, invece continuiamo a lavorare con poca attenzione alla professionalità. La tempistica di introduzione delle seconde squadre? Meglio partire dalla stagione 2019/2020, con un anno di studio elimineremmo tante titubanze.

Ho sentito le parole del presidente del Napoli De Laurentiis, che ha detto che in serie C si gioca a 'calci negli stinchi': gli vorrei ricordare che uno dei suoi calciatori più validi come Lorenzo Insigne ha fatto la gavetta nel Foggia e nella Cavese e oggi è uno dei giocatori italiani più forti".