FIGC, Gravina annuncia: "La Serie C a tre livelli non va più bene"

"La Serie C a tre livelli non va più bene. Bisogna tornare a un'eccellenza di Serie C di 20 squadre e poi 40 squadre in un'altra serie semi-professionistica. Per individuare le squadre che devono far parte di una C d'elite basta seguire la classifica, ci sono società che arrivano prima delle altre. Il presidente Ghirelli già conosce questa proposta ed è favorevole, ma dipende dalle società". Lo ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina a Radio Cusano Tv.