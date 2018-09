Serie A, live dai campi - Juventus, risentimento per Barzagli

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio a Zingonia in...