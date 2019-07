Con una nota ufficiale la FIGC ha comunicato, a seguito della mancata iscrizione al campionato 2019/2020 di Serie C di Albissola, Lucchese, Siracusa, Foggia e Arzachena, lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per i suddetti club.

Manca all'appello lo svincolo in Serie B per i calciatori del Palermo che però, come dichiarato da Damiano Tommaso dell'AIC ai nostri microfoni, dovrebbe avvenire entro pochi giorni.