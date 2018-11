Fiorentina, occhi sul centrocampista Santoro della Casertana

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto riferito da Tuttocasertana.it il centrocampista classe '99 Salvatore Santoro sarebbe finito nel mirino di un club di Serie A. Si tratta della Fiorentina che avrebbe mandato i suoi emissari a seguirlo in occasione della sfida fra Casertana e Trapani e presto potrebbe anche essere in programma un incontro con la dirigenza calabrese per parlare del ragazzo che in questa stagione ha già collezionato 9 presenze. Lo stesso presidente D'Agostino nelle ultime ore ha ammesso la volontà di voler dare una chance al ragazzo in caso di chiamata da una categoria superiore.